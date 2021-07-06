Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Ekuban çok pahalı geldi
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’un hücum oyuncusu Caleb Ekuban ile bir süredir Saint Etienne yakından ilgileniyordu. Ancak Fransız ekibi, Karadeniz Fırtınası’nın 6 milyon euro’dan aşağı rakamları kabul etmemesi üzerine Ganalı yıldızdan vazgeçti. Fransız bazınında çıkan haberlere göre Saint Etienne, Ekuban için bu transfer döneminde yeni bir hamlede bulunmayacak. (TS spor haberi)
Trabzonspor'un hücum oyuncusu Caleb Ekuban ile bir süredir Saint Etienne yakından ilgileniyordu. Ancak Fransız ekibi, Karadeniz Fırtınası'nın 6 milyon euro'dan aşağı rakamları kabul etmemesi üzerine Ganalı yıldızdan vazgeçti. Fransız bazınında çıkan haberlere göre Saint Etienne, Ekuban için bu transfer döneminde yeni bir hamlede bulunmayacak.