Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Djaniny gidebilir
Son dakika transfer haberleri: Karadeniz ekibinin forveti Djaniny Semedo’nun Sharjah’a transferinde olumsuz gelişmeler vardı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri basınına göre ibre tersine döndü. Çıkan haberlerde Yeşil Burun Adalı forvetin, Sharjah’a gidebileceği vurgulandı. Tecrübeli forvete Rusya ve Suudi Arabistan’dan da teklifler var. (TS spor haberi)
Karadeniz ekibinin forveti Djaniny Semedo'nun Sharjah'a transferinde olumsuz gelişmeler vardı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri basınına göre ibre tersine döndü. Çıkan haberlerde Yeşil Burun Adalı forvetin, Sharjah'a gidebileceği vurgulandı. Tecrübeli forvete Rusya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler var.