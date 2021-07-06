Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler! Richmond Yiadom Boakye, Ezgjan Alioski, Halil Akbunar... | Ts haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

EFECAN KARACA

Efecan Karaca transferinde sona yaklaşan Trabzonspor, milli yıldızın Alanyaspor ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Efecan Karaca'nın Alanyaspor'dan bonservis konusunda kolaylık istemesi bekleniyor.

GIORGI CHAKVETADZE

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın "kulübü vermedi" dediği ismin Belçika'nın Gent kulübünde forma giyen Giorgi Chakvetadze olduğu öğrenildi.

EZGJAN ALIOSKI

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'la sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'yi gündemine almıştı. İngiliz temsilcisi, Makedon oyuncunun takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

İSMAİL KÖYBAŞI

Trabzonspor, Alioski'nin alternatifi olarak yapacağı yerli transferi de belirledi. Bordo mavili ekip, tecrübeli sol bel İsmail Köybaşı ile ilgileniyor.

RICHMOND YIADOM BOAKYE

Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze ile sözleşmesi sona eren Richmond Boakye Yiadom'u Ekuban'ın alternatifi olarak belirledi. Ekuban'ın ayrılması halinde takıma katılacak.

HALİL AKBUNAR

Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar, Trabzonspor gündemindeki yerini koruyor. Halil için Göztepe ile yeniden görüşülecek. Fiyatta beklenen düşüş olması halinde Halil Akbunar ikna edilecek.