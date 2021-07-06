Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor yağmur altında çalıştı (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yağmur altında çalıştı (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 14:37
Son dakika spor haberi: Trabzonspor yağmur altında çalıştı (TS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor günün ilk antrenmanını yağmur altında yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra ikili gruplar halinde koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenman düz koşu ile sona erdi.

Bordo-mavililer hazırlıklarına akşam salonda yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Teknik Direktör Abdullah Avcı antrenmanda basın mensuplarının yanında gelip, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.
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