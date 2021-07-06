Son dakika Trabzonspor haberi: Bruno Peres çabuk kaynaştı
Son dakika spor haberleri: Yeni transferlerde Bruno Peres neşeli kimliğini Trabzon’a da taşıdı. Tecrübeli sağ bek Riva Kampı’nda yeni takım arkadaşlarıyla tanışırken herkesle çok çabuk kaynaşmasıyla dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Brezilyalı futbolcunun takımın ‘tutkalı’ olacağını düşünüyor. Peres de heyecanlı ve çok istekli. (TS spor haberi)
Yeni transferlerde Bruno Peres neşeli kimliğini Trabzon'a da taşıdı. Tecrübeli sağ bek Riva Kampı'nda yeni takım arkadaşlarıyla tanışırken herkesle çok çabuk kaynaşmasıyla dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Brezilyalı futbolcunun takımın 'tutkalı' olacağını düşünüyor. Peres de heyecanlı ve çok istekli.