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Son dakika Trabzonspor haberi: Bruno Peres çabuk kaynaştı

Son dakika spor haberleri: Yeni transferlerde Bruno Peres neşeli kimliğini Trabzon’a da taşıdı. Tecrübeli sağ bek Riva Kampı’nda yeni takım arkadaşlarıyla tanışırken herkesle çok çabuk kaynaşmasıyla dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Brezilyalı futbolcunun takımın ‘tutkalı’ olacağını düşünüyor. Peres de heyecanlı ve çok istekli. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberi: Bruno Peres çabuk kaynaştı
Yeni transferlerde Bruno Peres neşeli kimliğini Trabzon'a da taşıdı. Tecrübeli sağ bek Riva Kampı'nda yeni takım arkadaşlarıyla tanışırken herkesle çok çabuk kaynaşmasıyla dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Brezilyalı futbolcunun takımın 'tutkalı' olacağını düşünüyor. Peres de heyecanlı ve çok istekli.
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