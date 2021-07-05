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Trabzonspor yeni sezona hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da Riva Tesisleri'nde sürdürdü. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 22:32
Trabzonspor yeni sezona hazırlanıyor!

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda, 5'e 2 çalışmaları, rondo ve geniş alan oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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