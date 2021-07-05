Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Chakvetadze işi olmadı!
Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında kendisine yöneltilen “Yeni kurallar gereği 1997 doğumlu yabancı oyuncu transferi yapacak mısınız? sorusunu “Bir ismi istedik ancak kulübü vermedi” ifadeleriyle yanıtlamıştı. O ismin Belçika’da Gent forması giyen Giorgi Chakvedatze olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu için kulübü 4 milyon euro istedi. Pazarlığa yanaşmayınca transferi yattı.
Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında kendisine yöneltilen "Yeni kurallar gereği 1997 doğumlu yabancı oyuncu transferi yapacak mısınız? sorusunu "Bir ismi istedik ancak kulübü vermedi" ifadeleriyle yanıtlamıştı. O ismin Belçika'da Gent forması giyen Giorgi Chakvedatze olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncu için kulübü 4 milyon euro istedi. Pazarlığa yanaşmayınca transferi yattı.