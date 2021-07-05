Mourinho kancası

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın dört bir yanından teklif yağıyor. İngiltere ve Fransa'dan sonra İtalyanların güçlü ekibi Roma da 25 yaşındaki eldivene kanca attı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yönetime mutlaka iyi bir kaleci almaları gerektiğini söyledi. Portekizli çalıştırıcının kurmayları da ona Uğurcan Çakır'ın adını verdiler. İtalya'da çıkan haberlere göre Roma, genç kaleci için çok ısrarcı. Trabzonspor'un istediği 22 milyon euro'luk bonservis bedelini düşürmeye çalışıyorlar. Uğurcan'ın Roma'nın 1 numaralı transfer hedefi olduğu kaydedildi. Karadeniz ekibinin kalecisi ise gelişmeleri takip ediyor.