Gençlerin işine yaradı

TFF’nin aldığı yabancı kuralı Trabzonspor’un gençlerine yaradı. Bordo-mavili ekibin Riva’daki kampına genç isimler Muhammet Taha Tepe, Koray Kılınç, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar ve Tunahan Ergül de katıldı. Özellikle Taha, Salih ve Murat Cem’den beklenti büyük.
TFF'nin aldığı yabancı kuralı Trabzonspor'un gençlerine yaradı. Bordo-mavili ekibin Riva'daki kampına genç isimler Muhammet Taha Tepe, Koray Kılınç, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar ve Tunahan Ergül de katıldı. Özellikle Taha, Salih ve Murat Cem'den beklenti büyük.