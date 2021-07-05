Haberler Trabzonspor Gençlerin işine yaradı

Gençlerin işine yaradı

TFF’nin aldığı yabancı kuralı Trabzonspor’un gençlerine yaradı. Bordo-mavili ekibin Riva’daki kampına genç isimler Muhammet Taha Tepe, Koray Kılınç, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar ve Tunahan Ergül de katıldı. Özellikle Taha, Salih ve Murat Cem’den beklenti büyük.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Gençlerin işine yaradı
TFF'nin aldığı yabancı kuralı Trabzonspor'un gençlerine yaradı. Bordo-mavili ekibin Riva'daki kampına genç isimler Muhammet Taha Tepe, Koray Kılınç, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar ve Tunahan Ergül de katıldı. Özellikle Taha, Salih ve Murat Cem'den beklenti büyük.
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