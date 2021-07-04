Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un ikinci etap kamp çalışmaları başladı

Trabzonspor'un ikinci etap kamp çalışmaları başladı

Süper Lig'in 2020-21 sezonuna hazırlanan Trabzonspor, 2. kamp etabına başladı. bordi mavililer, FF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 21:25
Trabzonspor'un ikinci etap kamp çalışmaları başladı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı.

Bugün İstanbul'a gelen Trabzonspor, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de yapılan antrenmanda ısınma koşusunun ardından mobilizasyon, core çalışma, dinamik ısınma, koordinasyon ve denge çalışmaları yapıldı. Antrenman 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile son buldu.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

SON DAKİKA