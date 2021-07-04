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Trabzonspor'da sola 3 aday: Ezgjan Alioski, İsmail Köybaşı ve Onur Atasayar

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Yaz transfer sezonunun flaş ekibi Trabzonspor yaptığı Gervinho, Hamsik, Bruno Peres gibi takviyelerin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer, sol tarafa Ezgjan Alioski, İsmail Köybaşı ya da Onur Atasayar isimlerinden birini dahil etmek istiyor. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor'da sola 3 aday: Ezgjan Alioski, İsmail Köybaşı ve Onur Atasayar

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı sol bek transferine büyük önem veriyor. Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita gibi isimleri kolay bitiren Trabzonspor sol bekte ise henüz istediği aşamaya gelemedi.

Ezgjan Alioski transferi için çalışmalarını sürdüren Karadeniz devi, Makedon oyuncuyu bitiremezse yerli pazarına yönelecek.

Hedefte geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı ile Bursaspor'da oynayan Onur Atasayar var. Avcı, yeni sezon planlamasında bek oyuncularına büyük önem veriyor. Bu sebeple acele edilmeyecek.

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