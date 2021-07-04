Trabzonspor'da mutlu son yakın! "Gitmek istiyorum"

Ankaragücü ile devam eden sözleşmesini sonlandıran ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "tecrübeli isim" kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere daha yakın görünüyor.

Bonservisi elinde bulunması nedeniyle birçok Süper Lig takımının radarına takılan başarılı orta sahanın, Karadeniz ekibine gitmek istediği ifade edildi. Ancak taraflar arasında somut bir anlaşma bulunmuyor.

İBRAHİM AKDAĞ KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen İbrahim Akdağ orta saha pozisyonunda görev almaktadır. Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giydi. Futbola Yıldırım Bosnaspor altyapısında başladı ve daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor altyapısına transfer oldu. Burada 2010 senesinde profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak a takıma yükseldi. A takımında sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara a takımı ile çıksa da İstanbul BB'nin A2 takımında görev aldı. 2010-11 sezonunda Pursaklarspor'a kiralandı. Sonrasında İstanbul BB (U21), Darıca GB, Ümraniyespor, Erzurumspor ve Ankaragücü'nde forma giydi.