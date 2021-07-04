Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler! İbrahim Akdağ, Artem Dovbyk, Alexander Sörloth...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

EFECAN KARACA

Efecan Karaca transferinde sona yaklaşan Trabzonspor, milli yıldızın Alanyaspor ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Efecan Karaca'nın Alanyaspor'dan bonservis konusunda kolaylık istemesi bekleniyor.

EZGJAN ALIOSKI

Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Umut Meraş için istenen astronomik ücretlerin ardından rotasını Alioski'ye çevirdi. Karadeniz temsilcisi 29 yaşındaki oyuncuyla ikinci bir görüşme daha gerçekleştirecek.

ARTEM DOVBYK

61Saat'in derlediği ve Ukrayna basınında yer alan habere göre Trabzonspor 21 yaşındaki oyuncuyla yakındak ilgileniyor. Türkiye'den Trabzonspor ve Beşiktaş'ın dışında Fransa'dan Marsilya ve Belçika kulüplerinin Artem Dovbyk ile ilgilendiği ifade edildi.

MUHAMMET DEMİR

Hücum bölgesindeki çeşitliliği artırmak için de hedefin Muhammet Demir olduğu belirtiliyor. Daha önce de Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki forvetin, Başakşehir'den kiralanabileceği ifade edildi.

İBRAHİM AKDAĞ

Ankaragücü ile devam eden sözleşmesini sonlandıran ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "tecrübeli isim" kontenjanıyla takıma katmak istediği İbrahim Akdağ, bordo-mavililere oldukça yakın. İbrahim Akdağ'ın karadeniz temsilcisine gitmek istediği belirtildi.

İSMAİL KÖYBAŞI

Trabzonspor, Alioski'nin alternatifi olarak yapacağı yerli transferi de belirledi. Bordo mavili ekip, tecrübeli sol bel İsmail Köybaşı ile ilgileniyor.

ALEXANDER SÖRLOTH

Bordo-mavili takımda Alexander Sörloth transferiyle başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat ilgileniyor. Eski gol kralına yeniden Trabzonspor forması giydirmek için yoğun uğraş veriliyor. 25 yaşındaki futbolcu için bir süre daha beklenecek. Ardından alternatif isimlerle görüşülecek.