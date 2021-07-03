Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Efecan Karaca'ya şartlı onay!

Trabzonspor'da orta saha için teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerli gözdesi Efecan Karaca... Tecrübeli oyuncu için yapılan girişimler, Alanyaspor'un bonservis talebi nedeniyle şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Ancak Efecan'ın da bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakması nedeniyle umutlar sürüyor. Yönetim, 31 yaşındaki oyuncuya, bonservisini alması halinde kapılarının açık olduğu mesajını gönderdi. Efecan Karaca, Trabzonspor'un kendisini devre arasında da istediğini ancak transferinin son anda bozulduğunu belirterek, "Böylesine önemli bir kulüpte oynamak her futbolcunun hayalidir. Kısmetimizde varsa olur" açıklamasını yapmıştı.