Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Efecan Karaca'ya şartlı onay!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Efecan Karaca'ya şartlı onay!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da yapılacak son 2-3 transfer stoper, merkez orta saha ve kenarlara olacak. Ayrıca bir de yerli hücum oyuncusu alınması planlanıyor. Fırtına, Avcı’nın çok istediği Efecan Karaca’ya son sözünü söyledi: Bonservisini alabilirsen kapımız sonuna kadar açık.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Efecan Karaca'ya şartlı onay!

Trabzonspor'da orta saha için teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerli gözdesi Efecan Karaca... Tecrübeli oyuncu için yapılan girişimler, Alanyaspor'un bonservis talebi nedeniyle şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Ancak Efecan'ın da bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakması nedeniyle umutlar sürüyor. Yönetim, 31 yaşındaki oyuncuya, bonservisini alması halinde kapılarının açık olduğu mesajını gönderdi. Efecan Karaca, Trabzonspor'un kendisini devre arasında da istediğini ancak transferinin son anda bozulduğunu belirterek, "Böylesine önemli bir kulüpte oynamak her futbolcunun hayalidir. Kısmetimizde varsa olur" açıklamasını yapmıştı.

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