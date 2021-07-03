Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da sol beke Onur Atasayar iddiası (TS spor haberi)

Sol beke takviye yapacak olan Fırtına'da bonservisi elinde bulunan Onur Atasayar'ın da transfer listesine dahil edildiği iddia edildi. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Bursaspor'da 31 maça çıkıp, 3 gol+5 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi sona eren Onur ile ön temas kurulduğu belirtiliyor. 1.84 boyundaki sol bek, orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

ONUR ATASAYAR KİMDİR?

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile olan sözleşmesi biten Onur Atasayar, orta sahanın solunda oynayabiliyor. Kütahya'da doğan 26 yaşındaki oyuncu daha Ankaragücü'nde de forma giydi.