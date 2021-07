Abdullah Avcı: Sörloth buyursun gelsin

Bordo- mavili çalıştırıcı, transferde hızlı yol aldıklarını belirterek, "Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum, Avrupa'da 4 transferi bitiren bir takım yok. 1-2 takviyemiz daha olabilir" dedi. Avcı, forvete gündemde olan Alexander Sörloth için, "Sörloth için 'buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz" derken, Ceyhun Gülselam'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.



YAŞ DEĞİL TECRÜBE ÖNEMLİ

Transferde yaşa değil tecrübeye ve yapılacak katkıya baktıklarını da vurgulayan Avcı, "Deneyimli oyuncu alıyoruz, yaşlı oyuncu almıyoruz. Oyuncunun yaşı yoktur, tecrübesi ve aklı vardır." ifadelerini kullandı. Hedefin şampiyonluk olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, "Trabzonspor transfer yapmasa da rakiplerimiz sahaya çıkınca şampiyonluğa oynayacağımızı bilirler. 6.5 ayda önemli bir mesafe kat ettik. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.



UĞURCAN'DA KARAR BAŞKANIN

"Uğurcan Çakır şu an tatilde. Milli Takımımız'da performansı en yüksek oyunculardan biriydi. Bir her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya gitmesi ve kulübe para kazandırması çok önemli ama şampiyonluk yaşayıp gitmesi de önemli. Kararı başkan verecek"



HAMSIK ÇOK BÜYÜK OYUNCU

"Marek Hamsik çok önemli bir oyuncu, bizim takımımıza da çok önemli şeyler katacaktır. Deneyimli isimler alıyoruz, yaşlı oyuncu almıyoruz. Oyuncunun yaşı yoktur, tecrübesi ve aklı vardır."



GÜNEŞ'İ 1 MAÇLA YARGILAYAMAYIZ

"A Milli Takım, Euro 2020'ye play-off oynamadan gitti. Daha önce hep play-off'tan gittik ve zaten çok az katılım sağladık. Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız? Ligimizin kalitesi nasıl? Bence genel futbol organizasyonumuzu konuşmalıyız."



GENÇLERE YAKIN TAKİP

Abdullah Avcı, altyapıyı yakından takip ettiklerini söyledi. Yabancı kuralının değişmesi ile alttaki oyuncuların öneminin arttığını aktaran Avcı; Murat Cem, Koray Kılınç, Tunahan'ın A takımla çalıştığını, U19'da maçlara çıkan Süleyman, Ahmet, Hakan için de performansa göre kararı vereceklerini belirtti.



ABDÜLKADİR ÖMÜR BÜYÜK YETENEK

"Abdülkadir Ömür'le de konuştum. Türk futbolunun en yetenekli futbolcularından bir tanesi. Sakatlıklar ve baskılar şimdiye kadar gelişimini tıkamış olabilir. Gelecek sezon bize çok büyük katkı sağlayacak."



TARAFTARI ÖZLEDİK

"Seyircimize bir an önce kavuşmak istiyoruz. 20-25 bin taraftarımız maça gelecek. Biz onları çok özledik, onlar da bizi özledi. Sonuna kadar işin içinde olacağız ama sabra ve desteğe ihtiyacımız da var."



8+6 GELİŞTİRMEZ ÖNLERİNİ TIKAR

"Yabancı oyuncudaki 8+6 kuralı Türk futbolcuları geliştirmez, aksine önlerini tıkar. Rekabeti sağlayacak üretim yapmadığın sürece bu bize zarar verecek."