Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın başarısı Portekiz'de gündem oldu!

EURO 2020'de kalecimiz Uğurcan Çakır grup aşamalarında turnuvaya damga vurmuştu. İtalya, Galler ve İsviçre ile oynanan maçlarda toplam 18 kurtarışa imza atan 25 yaşındaki file bekçisi, grup serüveninin en çok top çıkaran eldiveni olmuştu. Portekiz'in en saygın gazetelerinden A Bola yaptığı EURO 2020 derlemesinde, turnuvaya damga vuran kaleciler arasında Uğurcan Çakır'a da yer verdi. Milli eldivenimize geniş yer ayıran Portekizliler, yediği 8 gole rağmen genç kalecinin iyi bir turnuva çıkarttığını yazdı.

KALEDE DUVAR ÖRDÜ

Uğurcan Çakır, bu sezon 13 maçta kalesini gole kapatarak ligde bu alanda zirvede yer aldı. 96 dakikada bir kalesinde gol gören 25 yaşındaki yıldızı, 12 karşılaşmayla Ersin Destanoğlu ile Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, 11 mücadeleyle Hatayspor'dan Munir ve 10 maçla Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takip etti.



2 KULÜP İSTİYOR

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ı iki kulübün istediğini açıkladı. Ağaoğlu, "Ancak bu teklifler beklediğimiz seviyede değildi. Bu nedenle kabul etmedik. Oyuncumuzla başka takımlar da ilgileniyor" dedi.