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Trabzonspor transferde bir bomba daha patlatıyor! Mehmet Topal...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Yaz transfer sezonuna hareketli bir giriş yapan ve Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik gibi yıldızları kadrosuna dahil eden Trabzonspor, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, bordo mavililerin gündemine geldi. Son söz Abdullah Avcı'da. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor transferde bir bomba daha patlatıyor! Mehmet Topal...

Trabzonspor orta sahaya alternatif olacak isimlerin peşine düştü... Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahaya 30 yaş üstü alternatif bir isim arıyor.

Trabzonspor transferde bir bomba daha patlatıyor! Mehmet Topal...

Takvim'in haberine göre; Avcı'nın yönetime son verdiği listede Mehmet Topal'ın ismi de yer aldı. Bordo-Mavililer, Mehmet Topal'ı transfer ederek orta sahadaki forma rekabetini kızıştırmak istiyor.

Trabzonspor transferde bir bomba daha patlatıyor! Mehmet Topal...

STOPERLERİ DE YEDEKLEYEBİLİR

Mehmet Topal hem ön libero hem de stoper bölgesinde forma giyebiliyor. 1 Temmuz'da boşa çıkan 35 yaşındaki oyuncu Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarda oynadı.

Trabzonspor transferde bir bomba daha patlatıyor! Mehmet Topal...

LİGDE 338 MAÇTA GÖREV ALDI

Tecrübe abidesi Mehmet Topal, Süper Lig'de 338 maça çıktı. Bu maçlarda 20 gol atarken 22 de asist yaptı. 81 kez A Milli Futbol Takımı forması giyen Mehmet Topal'ın güncel piyasa değeri ise 350 bin Euro.

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