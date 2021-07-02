Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da kadro 26’ya düşecek

Trabzonspor; Gervinho, Peres, Koita ve Hamsik transferlerinin yanı sıra altyapıdan gelen ve geçen sezon kiralık giden bazı oyuncuların katılımıyla İstanbul'daki hazırlık kampına 33 kişilik oyuncu grubuyla gidecek.
Ayrıca yeni transferlerin yapılacak olması büyük bir rekabet ortamı da oluşturuyor. Kamp sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, 7 oyuncuyu göndermek için yönetim kuruluna bir rapor sunacak. Kamp kadrosu içerisinde yer alan Koray Kılınç, Murat Cem Akpınar, Tunahan Ergül, Hakan Yeşil, Süleyman Cebeci, Ahmet Can Kaplan, Kağan Moradaoğlu, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz gibi gençler Avcı'nın gözüne girmeye çalışacak.