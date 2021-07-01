Son dakika TS transfer haberleri | Jose Mourinho Uğurcan Çakır’ı istiyor
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın satışına onay verirken, milli eldiven için Roma'nın devrede olduğu öğrenildi. Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı takımında görmek istiyor. İşte detaylar...
Trabzonspor'un dev kulüpleri peşinden koşturan başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Roma da devreye girdi. Portekiz basınının haberine göre Roma, Portekizli kaleci Rui Patricio ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedemedi ve rotayı Uğurcan'a çevirdi. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da 25 yaşındaki file bekçisinin kadroya katılması için onay verdi. Sabah'ın haberine göre önümüzdeki günlerde Roma yetkililerinin, Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.