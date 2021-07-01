Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar harekatı!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar harekatı!

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonunu sürdüren Trabzonspor'da gözler stoper mevkisine çevrildi. Fırtına, Roma’nın 24 yaşındaki defansı Mert Çetin ve Lyon’un 20 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar’ı kiralamak için girişim yapacak. Transfer için nabız yoklandığı ve oyuncuların kulüpleriyle kısa süre içerisinde iletişime geçilmesinin planlandığı ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar harekatı!

Teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na sunmak üzere yerli oyuncu listesi hazırlamıştı. Liste doğrultusunda iki yeni isim daha gündeme geldi.

Bordo-mavililer Roma forması giyen ve kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoper Mert Çetin'i ve Lyon forması giyen 20 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar'ı kiralamayı planlıyor. Yönetimin, menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve oyuncuların kulüpleriyle kısa süre içerisinde iletişime geçilmesinin planlandığı ifade edildi.

Çetin bu sezon sadece 7 maçta görev yaparken, Özkaçar ise sadece 3 karşılaşmada forma şansı buldu. Bu nedenle iki oyuncunun da daha çok forma şansı bulabilecekleri bir takıma gitme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Bonservisi Roma'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Hellas Verona takımında geçiren Çetin'in, Verona ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi devam ediyor.

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