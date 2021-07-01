Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı TSYD'yi ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette, Avcı yapılan genel kurul sonrası yeniden TSYD Trabzon Şubesi'nin başkanlığına seçilen Kılıç ve yeni yönetimine başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getiren TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç, tecrübeli teknik adama kendisinin müsabakada çekilmiş bir fotoğrafını hediye ederken, Abdullah Avcı da günün anısına TSYD'ye forma hediye etti.