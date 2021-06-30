Trabzonspor'da Marek Hamsik: Harika işler yapacağız

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfere şova devam ediyor. Önceki gün Koita'ya imza attıran Karadeniz devi, dün de Marek Hamsik için imza töreni düzenledi. 2 yıllık imza atan 33 yaşındaki orta saha, "Çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer sürecimde Trabzonspor çok dürüst süreç ilerletti. Hiç sorun olmadan, bütün süreç açık şekilde ilerledi. Benim için de en doğrusu buydu. Avrupa Şampiyonasına katıldığımda milli takımla o süreçte kafamın oraya odaklanmasını ve sonrasında Trabzonspor'a nasıl yardımcı olabileceğim, takımın başarılarında nasıl katkılarım olacağını düşünmem gerekti" dedi.



NAPOLİ'DEKI TUTKUYU GÖRDÜM

Hamsik şöyle devam etti: "Benim için de transfer süreci hızlı ve dürüst şekilde gelişti. Umuyorum birlikte mutlu ve harika bir sezon geçireceğiz. Buraya geldiğim ilk günden itibaren, insanların Napoli'de olduğu gibi futbola olan tutkularını görme fırsatı buldum. Futbolda olan budur. Taraftarların tezahüratlarını duymak asıl tutku. Ben de bunu burada yaşayacağımdan eminim. Zaten taraftarımızı çok iyi biliyorum, gerekli bilgilere sahibim. Geldiğim ilk andan itibaren burada bu tutkuyu görmüş oldum. Stadyumda taraftarlarımızın o tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum. Umuyorum ki bunu en kısa sürede gerçekleştirebiliriz TS Club'a gittiğimde forma alacağım herkesin ben de formasını imzalayacağım. Söz veriyorum."



3. ETAP KAMPINA KATILACAK

Slovakya Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Marek Hamsik, Trabzonspor'un İstanbul Riva'da gerçekleştireceği 3. etap kampına katılacak. Dün imza sonrası şehirden ayrılan Hamsik bir süre tatil yapacak.



TOPLAM MALİYETİ 4.4 MİLYON EURO

Fırtına, Hamsik'e bugün iki yıllık imza attıracak. 33 yaşındaki orta sahaya her sezon için 1 milyon 500 bin euro ve 700'er bin euro imza ücreti ödenecek.



20 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen Slovak yıldız, daha sonra 20 milyon euro'ya bonservis bedeli ile Çin'in Dalian Professional takımına satıldı. Ama burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.