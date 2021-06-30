Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'dan Hamsik yorumu: Çok önemli bir transfer

Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, Hamsik'in, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi istediği bir oyuncu olduğunu, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirtti. Transfer sürecinin pek de sıkıntılı geçmediğini aktaran Ağaoğlu, "Kendisi futbol oynamayı, başarıyı hedefleyen, Napoli'de yaşadığı süreci yaşamak isteyen biri. Kucka'dan Trabzonspor hakkında detaylı bilgi edindi. Menajeri de Türkiye'yi yakından tanıyan, babası da antrenör olarak 2 yıl Türkiye'de hizmet etmiş bir beyefendi, yeterli derecede bilgilendirdi. Sadece futbol oynamayı düşündüğü için bu süreçte bizim için pek zor olmadı. Ailemize katıldı, önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



FORMA ELÇİSİ HAMSIK

Başkan Ağaoğlu'nun, bu sezon 300 bin forma satma hedeflerinin olduğunu, bu sezonki transferlerinin 5 biner forma satın alma sözü verdiğini belirtmesi üzerine Hamsik, "Ben de forma almaktan memnun olurum. Umuyorum taraftarlarımız da bu mesajı alacaklardır. Bu rakama ulaşmamızda benim de katkım olursa, şehrin sokaklarında Hamsik formalı taraftarlarımızı görürsek ben de bundan onur duyarım" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine de Ağaoğlu, Slovak oyuncunun bu sezonki forma elçileri olduğunu söyledi.



"BİZ BİR AİLEYİZ"

Ağaoğlu, Slovak oyuncunun da büyük bir camiaya, kulübe geldiğini söylediğini ve bunun farkında olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Biz bir aileyiz. Trabzonspor, yapısı itibarıyla Süper Lig'deki diğer kulüplerden biraz daha farklı özelliklere sahip bir kulüp. Bu süreçte kendisine ve bize de çok yardımcı olan değerli menajerine ve eşine çok teşekkür ediyoruz. Aile, bizim için önemli. Futbolcularımız bizim değerlilerimiz. Ancak futbolcularımızın eşleri en değerlilerimiz. Önemli bir ailenin parçası oldular. Ben süreç içinde, oynanacak lig süreci içinde kendisine fazla bir şey söylemek istemiyorum. Marek, hepimizden daha fazla bilinç içinde."



HEDEF 300 BİN FORMA

Başkan Ağaoğlu, bu sezon 300 bin forma satış hedefi koyduklarını söyledi. 10 milyon taraftarı olan bir kulüp için 300 binin fazla büyük bir sayı olmadığını belirten başkan, "300 bin formayı kısa zamanda tüketelim ve taraftarlarımızın kulüplerine nasıl sahip çıktığını bütün ülkeye bir kez daha gösterelim" dedi.