Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu (TS spor haberi)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Biz 5 derecede kaynayan insanlarız. Eleştirilere açığız ancak bunu kişilere indirgemeyin. Her şeyi yönetim kurulu olarak beraber yapıyoruz.

İmza parası dünya futbolunun bir gerçeği. Futbolcular bonservisleri elinde olduğu için kendi adına bonservis talep ediyorlar.

Son iki yıl içerisinde iki sermaye atrırımı yapılarak 100 milyon TL olan sermaye 500 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Yapılan sermaye artırımı modeliyle kulübün kasasına karşılıksız olarak 210 milyon TL kaynak sağlanmıştır.

Harcamalarımız TFF'nin harcama limitleri ve UEFA'nın Finansal Fair-Play talepleriyle örtüşüyor. Bu konuda kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın.

Yeniden yapılandırma Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi. Bırakın borçları, faizlerini bile ödemelerinin mümkün olmadığını söylediler. Trabzonspor borçlarını rahatlıkla ödeyecebilecek durumda. Ancak mali disiplini sürdürmemiz şart.

Zirve yarışında olmazsanız kimse size forma göğüs sponsoru olarak 3 milyon Euro vermez. Marka değerinden bahsetmek istiyorsanız o yarışta olmalısınız. İsmininizin büyüklüğünü devam ettirmek zorundasınız.

Bir UEFA yöneticisinin kendi ağzından itirafıdır. Trabzonspor için UEFA'ya mutabakat ihlali gerçekleştiği şeklinde Türkiye'den baskı yapıldığı söylendi.