Yeni Yattara

KOİTA ÇOK ÖNEMLİ BİR AKTÖR OLACAK
Törende konuşan Ağaoğlu da şunları söyledi: "Devre arasından beri gündemimizde olan bir oyuncu. Yattara'dan sonra 2. Gineli futbolcu, doğal olarak Yattara'nın performansını kendisinden bekliyoruz. Kulübümüzü yakından tanıyor, hocamızın istediği bir oyuncuydu, hocamızın talepleri doğrultusunda bir transferi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Trabzonspor formasının tabi ki bir ağırlığı var. Taşımak kolay değil. Adım gibi eminim ki Koita bu süreci başarıyla yönetecektir. Bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımda en önemli aktörlerden birisi olacaktır. Yönetimimiz adına taraftarlarımız adına kendisine hoş geldin diyorum.''
YATTARA ZİRVEDE
Dönemin başkan Özkan Sümer tarafından alınan Yattara, 2003- 04 ve 2010-11 arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordomavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. Oynadığı 13 yılın 8 yılını Trabzon'da geçirdi.
İMZAYI ATTI İDMANA ÇIKTI
Koita 3 yıllık imza sonrası hemen idmana çıktı. Bordo-mavili futbolcular, Ginekli futbolcuya 'hoş geldin' dedi. Koita yeni takım arkadaşları ile tanıştı.
GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR
Bordo-mavililer, rakiplerine göre bu sezon elini çok çabuk tuttu. Fırtına, Peres ve Gervinho'yla erkenden şova başlarken, ardından Hamsik ve Koita ile adeta gövde gösterisi yaptı. Ezeli rakipleri Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe ise çok daha yavaş hareket ediyor.
5 BİN FORMA SATIN ALDI
Başkan Ağaoğlu "Kendisine 5 bin forma yazıyorum, ne anlama geldiğini anlatacağım. Birazdan antrenmana çıkacak sağlığı el vermeyebilir. Arkadaşlar yardımcı olacak ona. Ödeyeceği paranın karşılığını ürün olarak alacak" diyerek Gineli forvete 5 bin forma sattı. Koita, Ahmet Ağaoğlu'nun bu talebini kabul etti.
112
2016-17 sezonunda Blackburn Rovers'tan 320 bin euro'ya Kasımpaşa'ya transfer olan Koita, İstanbul ekibiyle çıktığı 112 resmi maçta 31 gol atıp 11 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Gine Milli Takımı'nda ise 4 kez oynadı.