Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gündemindeki Alexander Sörloth Belçika devlerinin radarında! (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gündemindeki Alexander Sörloth Belçika devlerinin radarında! (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililerin yeniden kadrosuna katmak istediği yıldız golcü Alexander Sörloth için Belçika'nın büyük kulüplerinin devreye girebileceği kaydedildi. işte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 13:00
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gündemindeki Alexander Sörloth Belçika devlerinin radarında! (TS spor haberi)

Trabzonspor 'un yeniden kadrosuna katmak istediği Leipzig'in golcüsü Alexander Sörloth'a bir başka eski durağından talipler çıktı. Voetbal Nieuws'e göre Belçika'nın önemli ekipleri Alexander Sörloth için devreye girebilirler.

Leipzig'de istenen performans düzeyine ulaşamadığı belirtilen Alexander Sörloth'un kiralanabileceği ifade edilirken bu doğrultuda Anderlecht, Genk ve Gent'in etkin olabilecekleri aktarıldı. Mbokani ile anlaşmayı başaramayan Antwerp'in de Norveçli golcüyü isteyebileceği ifade edilmekte.

Trabzonspor'da sergilediği başarılı performans sonrası Leipzig'e transfer olan Sörloth, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Belçika'da Gent forması giymişti.

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