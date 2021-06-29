Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita ilk idmanına çıktı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita ilk idmanına çıktı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde yapılan antrenmanda yeni transfer Fode Koita da yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 15:44
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita ilk idmanına çıktı!

Trabzonspor'da Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları son sürat devam ediyor. Bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan futbolcular, sağlık kontrolünden geçerken ikinci gruptaki oyuncular ise denge testi, dikey sıçrama testi, esneklik testi groin bar testi ve sahada maksimum aerobik sürat testi uygulandı.

KOITA İDMANDA YER ALDI!
Kasımpaşa'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Trabzonspor'a imza atan Fode Koita, takımla ilk idmanına çıktı.


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