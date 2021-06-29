Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu ve yeni transfer Marek Hamsik imza töreninde açıklamalarda bulundu (TS spor haberi)

Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla yeni transferi Marek Hamsik için imza töreni düzenledi. İmza töreninde başkan Ağaoğlu ve Hamsik açıklamlarda bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Ailemize hoşgeldin Marek. Önemli bir transfer, hocamızın kadrosunda görmek istediği bir oyuncuydu. Transfer bizim için zorlu geçmedi, futbol oynamak ve Napoli'de yaşadığı günleri burada yaşamak istediği için geldi.

Eski oyuncumuz Parma'da oynayan Kucka'dan Trabzonspor için kapsamlı bilgiler aldı. Babası Türkiye'de antrenör olan menajeri Trabzon ve Türkiye hakkında bilgiler verdi.

Sadece futbol oynamak istediği transferi bizim için pek zor olmadı. Ailemize katıldığı için mutluluk yaşıyoruz. Büyük bir aileye geldiğini ifade etti.

Trabzonspor yapısı itibariyle Süper Lig kulüplerinden farklı özellikleri olan bir kulüp.

Futbolcularımızın eşleri bizim için çok önemli. Ailemize katıldığı için çok mutluyuz.

Hamsik'in sadece futbol oynamak istediği için buraya gelmek istediğini vurgulamak istiyorum.

Daha önce diğer oyuncularımıza 5 bin forma satmıştık. Ona da umarım vereceğiz.

Marek Hamsik'i forma elçimiz ilan ediyorum.

İşte Marek Hamsik'in açıklamaları:

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer döneminde Trabzonspor dürüst bir tavır sergiledi, benim için bu kararı vermek zor olmadı. EURO 2020'de sadece düşündüğüm takımıma nasıl katkı verebilirim oldu.

Transfer hızlı ve dürüst bir şekilde bitti. Umuyorum harika bir sezon geçireceğiz. Buraya geldiğim ilk günden beri Napoli'de yaşadığım gibi insanların takımlarına ve futbola ne kadar tutkulu olduğunu gördüm.

Taraftarların sesini duymak ve onların desteğini almak çok önemli, futbol zaten benim için budur! Bu tutkuyu burada yaşayacağımı biliyorum.

AĞAOĞLU HAMSIK DİYALOĞU

Marek Hamsik: Forma isteyen çok taraftarımız var, bende almaktan dolayı mutlu olacağım. Ne kadar forma satışı bekliyorsunuz?

Ahmet Ağaoğlu: 300 bin ama hepsini sana satmayacağım.