Koita ile 155’e yükseldi

Fırtına, Koita ile 54 yıllık tarihindeki 155. yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, ilk olarak Parma'dan Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz devi ardından Marek Hamsik ve Fode Koita'yı bitirdi.



100'LER KULÜBÜNÜ AŞANLAR

Dönemin başkan Özkan Sümer tarafından alınan İbrahim Yattara, 2003-04 ve 2010-11 arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı.



AĞAOĞLU 31'E ULAŞTI

Kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, 31 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. Bu dönem takviyelerin devam edeceği de açıklandı.