Trabzonspor'da 4. imza Koita'dan!

Trabzonspor yeni sezon öncesi transferlerini bir an önce bitirmek için kolları erkenden sıvamıştı. Takıma birbirinden ünlü 3 isim transfer edilmişti. Hücum hattına Gervinho, sağ beke Bruno Peres ve orta sahaya da Marek Hamsik alınmıştı. Karadeniz temsilcisi geçen sezon devre arasında isteyip alamadığı Fode Koita'ya da bugün kavuşuyor. 30 yaşındaki futbolcunun bugün bordo-mavili ekibe resmi imzayı atması bekleniyor. Koita da 6 aydır beklediği bordo-mavili formayı sonunda sırtına geçirmiş olacak. Trabzonspor böylece sezon başında 4 önemli transferi bitirerek teknik direktör Avcı'yı bir hayli memnun etti.

AĞAOĞLU KONUŞACAK

Fode Koita'nın imza törenine Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun toplantıda transfer süreciyle ilgili yeni bilgiler paylaşması bekleniyor.