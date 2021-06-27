Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: İngiliz ekibi Uğurcan Çakır'a talip oldu

Yönetim kurulunun, resmi teklif gelmesi durumunda değerlendirme kararı aldığı Uğurcan Çakır için yeni bir kulüp daha devreye girdi. Daha önce Monaco, Inter ve Tottenham'ın ilgilendiği 25 yaşındaki eldiven için bir başka İngiliz kulübü Wolverhampton da ilgi kağıdı gönderdi. Mevcut kalecisi Rui Patricio'nun isminin Roma ve Marsilya ile anılmasının ardından Wolves'ın, Çakır'ın menajeri Canales ile temas halinde olduğu ve fiyat sorduğu öğrenildi. Henüz Trabzonspor kulübüne resmi bir teklifte bulunmayan Wolves'ın 1.91 boyundaki futbolcunun EURO 2020 performansını çok beğendiği dile getirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır için çok ciddi bir bonservis beklentisi içerisinde olduklarını yineledi.

13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Uğurcan Çakır, bu sezon 13 maçta kalesini gole kapatarak ligde bu alanda zirvede yer aldı. 96 dakikada bir kalesinde gol gören 25 yaşındaki yıldızı, 12 karşılaşmayla Ersin Destanoğlu ile Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, 11 mücadeleyle Hatayspor'dan Munir ve 10 maçla Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takip etti.