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Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler! Efecan Karaca, Umut Meraş, Milan Makaric...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve dünyaca ünlü yıldızları takımına katan Trabzonspor'da yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Efecan Karaca, Umut Meraş, Milan Makaric transfer listesinde yer aldı. İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler ve detayları... (TS haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 16:33
Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler! Efecan Karaca, Umut Meraş, Milan Makaric...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

MERT GÜNOK

Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif bir kaleci arayan Trabzonspor, Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'u gündemine aldı. Mert Günok için Başakşehir ile temaslar sürüyor.

UMUT MERAŞ

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, sol bek için arayışlarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip, milli futbolcu Umut Meraş'ta büyük yol aldı. 25 yaşındaki sol bekin Trabzonspor forması giyme ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor.

EFECAN KARACA

Efecan Karaca transferinde sona yaklaşan Trabzonspor, milli yıldızın Alanyaspor ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Efecan Karaca'nın Alanyaspor'dan bonservis konusunda kolaylık istemesi bekleniyor.

MILAN MAKARIC

Forvete takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Beşiktaş'ın da gündemindeki Milan Makaric'i gündemine almıştı. 25 yaşındaki futbolcu için girişimler sürüyor.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Gökdeniz Bayrakdar sergilediği başarılı performansla Süper Lig devlerinin gündemindeki yerini almayı başardı. Antalyam isimli internet sitesinin haberine göre Trabzonspor'un listesinde yer alan Gökdeniz için belirlenen bonservis bedeli 5 milyon euro.

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