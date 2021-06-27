Djaniny Sharjah yolunda

Gözden çıkarılan Djaniny'ye Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Yeşil Burun Adalı forveti bu kez Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC talip oldu. Bordo-mavili yönetim, Sharjah kulübünün bir ön görüşme yaptığını ve teklif hazırlığı içerisinde olduğunu söylediler. Trabzonspor'un Djaniny için minumum bonservis beklentisinin 6 milyon euro seviyesinde olduğu ve temasların sürdüğü ifade edildi.

Trabzonspor ile 31 maça çıkan Djaniny, 9 gol attı ve 2 de asist yaptı. 30 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2023'te bitiyor.