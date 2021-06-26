Takviyeler sürecek

Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. Ağaoğlu, İstanbul'da yapılacak ilk etap kamp çalışmalarının sona ereceği 14 Temmuz tarihine kadar transferde çok ciddi bir hareketlilik olmayacağını belirterek, "Bu süre zarfında tabii ki takip ettiğimiz- görüştüğümüz isimler olacak ancak esas transfer çalışmalarımızı hocamızın ilk etap kamp çalışmaları sonrasında vereceği kararlara göre belirleyeceğiz. Hocamız o kampta muhtemelen eksik gördüğü yerlere takviye isteyecektir ve biz de ona göre gerekeni yapacağız. Özellikle yerli oyuncu transferi konusunda bu kamp çok belirleyici olacaktır" dedi.