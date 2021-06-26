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Son dakika transfer haberi: Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar açıklaması! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olduğu iddia edilen Gökdeniz Bayrakdar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin'den flaş açıklamalar geldi. Transfer söylentileri hakkında konuşan Çetin, "Gökdeniz'i almak isteyen olursa, değeri bu sezon için 5 milyon Euro'dur" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 16:08
Son dakika transfer haberi: Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar açıklaması! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Antalyaspor'un yükselen değeri Gökdeniz Bayrakdar'ın bonservis bedeli belli oldu. Özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemine geldiği iddia edilen genç futbolcu hakkında konuşan Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin, kendilerine henüz resmi bir teklifin gelmediğini söyledi.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO!
Antalyam isimli yerel internet sitesinin haberine göre; Kamuoyunda konuşulduğu gibi 3.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlemediklerini ifade eden Çetin, "Gökdeniz'i almak isteyen olursa, değeri bu sezon için 5 milyon Euro'dur" sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz sezon başında Kocaelispor'dan 900 bin TL bonservis bedeliyle transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor formasıyla 37 maça çıktı. 2 bin 289 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, 8 gole imza attı.

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