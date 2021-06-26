Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler! Mert Günok, Sydney Van Hooijdonk, Gökdeniz Bayrakdar... | Ts haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

MERT GÜNOK

Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif bir kaleci arayan Trabzonspor, Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'u gündemine aldı. Mert Günok için Başakşehir ile temaslar sürüyor.

REINALDO

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Reinaldo'yu yeniden gündemine aldı. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için Trabzonspor, 2 milyon euro bonservis teklif etmişti.

EMRAH BAŞSAN

Trabzonspor, TFF'nin almış olduğu yeni yabancı sınırlaması ile birlikte yerli futbolculara yöneldi. Kanat bölgesinde alternatif isimlere bakan Fırtına, Emrah Başsan'ı gündemine aldı.

ALEXANDER SÖRLOTH

Taraftarın gözdesi Alexander Sörloth için temaslar sürüyor. RB Leipzig'in kampı ardından verilecek kararı bekleyecek olan Trabzonsporlu yöneticiler, Norveçli futbolcuyla sıkı temas halinde.

SYDNEY VAN HOOIJDONK

Trabzonspor, eski Fenerbahçeli yıldız Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney Van Hooijdonk'u takibi sürdürüyor. Abdullah Avcı, ekibinin raporu doğrultusunda oyuncu hakkında son kararı verecek.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Gökdeniz Bayrakdar sergilediği başarılı performansla Süper Lig devlerinin gündemindeki yerini almayı başardı. Antalyam isimli internet sitesinin haberine göre Trabzonspor'un listesinde yer alan Gökdeniz için belirlenen bonservis bedeli 5 milyon euro.