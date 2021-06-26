Sol bek Trondsen!

Bordo-mavililer sol bek takviyesi düşünüyor ama teknik direktör Abdullah Avcı da bir taraftan takım içinde çözüm bulmaya çalışıyor. Tecrübeli hoca, Trondsen'i sol bekte deneyecek. Trabzonspor'a gelmeden önce 11 maç savunmanın solunda görev yapan 26 yaşındaki orta sahanın bu periyottaki petformansı detaylı bir şekilde analiz edildi. Norveçli futbolcuyu Rosenborg'da sol bek oynatan hocası Trond Henriksen'den de bilgiler alındı. 1.83 boyundaki futbolcunun sol bek performansı için tüm raporların olumlu olduğu ancak yine de son kararın kampta verileceği vurgulandı.