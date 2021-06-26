Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'da transfer zirvesi! Yol haritası belli oldu

TFF'nin 8+6 şeklinde açıkladığı yabancı kararının kesinleşmesinin ardından Trabzonspor 'un transfer planı adeta alt üst oldu. Normalde forvet ve sol beke yabancı takviyesi düşünen bordo-mavililer, duruma göre bir de kanat alacaktı.
TFF'nin 8+6 şeklinde açıkladığı yabancı kararının kesinleşmesinin ardından Trabzonspor 'un transfer planı adeta alt üst oldu. Normalde forvet ve sol beke yabancı takviyesi düşünen bordo-mavililer, duruma göre bir de kanat alacaktı.
Ancak ilk 11'de 3 yerli oynatma mecburiyeti olduğu için sol beke artık yerli alınması planlanıyor. Bordo-mavililerde Uğurcan satılsa bile kaleci yine Türk olacak. Berat Özdemir ile Abdülkadir Ömür, ilk 11'de yeri garanti gibi gözüken isimler.
YÖNETİM VE HOCA ZİRVE YAPTI
Göreve geldikten sonra transfer çalışmalarında kilit rol oynayan teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ile sürekli temas halinde. Yabancı kuralının kesinleşmesinin ardından Avcı ile yöneticiler detaylı bir transfer zirvesi gerçekleitirdi.
Yabancı olarak sadece forvete isim düşünülürken, diğer takviyeler yerli olacak. Bu konuda her bölge için bol alternatifli yeni bir liste yapılacak. İlk hedef ise Leipzig'den ayrılması beklenen kral Sörloth'un kiralık olarak yeniden alınması.
YOKLUĞU ÇOK HİSSEDİLDİ
Sörloth'un yokluğunda forvete transfer edilen Benik Afobe 5, Djaniny Samedo ise 8 kez rakip fileleri havalandırabildi. Çift haneli rakama sadece Ekuban 10 golle ulaşırken, Nwakaeme de 7 golde kaldı.
ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI
Geçen sezon attığı 24 golle bordo- mavili takım forması altında gol krallığı yaşamasının ardından Leipzig'e transfer olan Norveçli futbolcunun yeri doldurulamadı. Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle takımına önemli katkı sağladı.
40 MAÇTA 50 GOL ATTI
Bir önceki sezon 34 maçta 76 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Trabzonspor, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.