Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan kanatlara yerli takviye! Efecan Karaca ve Emrah Başsan...

Trabzonspor, devre arasında kapısından dönen Efecan Karaca için ısrar devam ediyor. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre 5 ay önce 31 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan ancak Alanyaspor'u ikna edemeyen bordo-mavililer şimdi yine tecrübeli oyuncunun peşinde. Fırtına, Efecan cephesiyle sorun yaşamazken, başarılı futbolcu da kaptanlığını yaptığı kulüpten ayrılık için kolaylık isteyecek.

Karadeniz devinin gündemindeki bir diğer isim de Emrah Başsan... Erzurumspor formasıyla 3 sezonda 17 gol, 26 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çeken başarılı kanat oyuncusu, Dadaşlar'dan ayrıldı.

ROTASYON İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor nabız yokladı. Rotasyon açısından iyi bir hamle olacağı düşünülen Emrah için resmi girişimlerin de en kısa zamanda başlayacağı öğrenildi.