Son dakika transfer haberi: Lille Yusuf Yazıcı'nın bonservisini belirledi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasının ardından bu boşluğu Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile doldurmaya hazırlanıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasının ardından bu boşluğu Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile doldurmaya hazırlanıyor.
SEVILLA DA DEVREDE
Yusuf Yazıcı'nın tek talibi İtalyan ekibi Milan da değil. Milli futbolcu için İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla da devrede...
LILLE 35 MİLYON İSTİYOR
İtalyan basınında yıldız futbolcu için telaffuz edilen rakam ise 35 milyon Euro civarında. Bu transfer gerçekleşirse Yusuf'un bonservisini elinde bulunduran Lille Kulübü, paranın yüzde 20'sini Trabzonspor'a ödeyecek.
Yusuf Yazıcı, 42 maçta 14 gol ve 5 asistlik performansla dikkatleri üstüne çekmişti.