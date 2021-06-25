Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Lille Yusuf Yazıcı'nın bonservisini belirledi

Son dakika transfer haberi: Lille Yusuf Yazıcı'nın bonservisini belirledi

Son dakika transfer haberi: Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasının ardından boşluğu Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile doldurmaya çalışacak. Yusuf için devrede olan tek takım Milan da değil. İspanyol ekibi Sevilla da Yusuf Yazıcı için nabız yokluyor. İtalyan basını, transferin gözdesi olan milli futbolcu için Lille'in istediği rakamı açıkladı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 22:30
Son dakika transfer haberi: Lille Yusuf Yazıcı'nın bonservisini belirledi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasının ardından bu boşluğu Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile doldurmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Lille Yusuf Yazıcı'nın bonservisini belirledi

SEVILLA DA DEVREDE

Yusuf Yazıcı'nın tek talibi İtalyan ekibi Milan da değil. Milli futbolcu için İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla da devrede...

Son dakika transfer haberi: Lille Yusuf Yazıcı'nın bonservisini belirledi

LILLE 35 MİLYON İSTİYOR

İtalyan basınında yıldız futbolcu için telaffuz edilen rakam ise 35 milyon Euro civarında. Bu transfer gerçekleşirse Yusuf'un bonservisini elinde bulunduran Lille Kulübü, paranın yüzde 20'sini Trabzonspor'a ödeyecek.

Son dakika transfer haberi: Lille Yusuf Yazıcı'nın bonservisini belirledi

Yusuf Yazıcı, 42 maçta 14 gol ve 5 asistlik performansla dikkatleri üstüne çekmişti.

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