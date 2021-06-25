Son dakika transfer haberi: Lille Yusuf Yazıcı'nın bonservisini belirledi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasının ardından bu boşluğu Lille'de şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile doldurmaya hazırlanıyor.

SEVILLA DA DEVREDE Yusuf Yazıcı'nın tek talibi İtalyan ekibi Milan da değil. Milli futbolcu için İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla da devrede...