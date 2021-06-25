Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'da Sörloth için geri sayım!

Sağ bek Bruno Peres , sol kanat Gervinho , orta saha Marek Hamsik ve forvet Fode Koita 'ya imza attırarak transfer şov yapan Karadeniz devi, eski gol kralı Alexander Sörloth için de geri sayıma geçmiş durumda.

Trabzonspor'da forvet transferi için olmazsa olmaz gözüyle bakılan 24 yaşındaki forvet için yönetim kurulu, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek Leipzig'in ilk kampının bitiş tarihi olan 15 Temmuz'a kadar bekleme kararı almıştı. Ancak Leipzig kulübü, Norveçli santrforun kamp performansını beklemeden harekete geçti ve önemli bir transfer hamlesi yaptı.