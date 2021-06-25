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Son dakika Trabzonspor haberi: Mert Günok'tan Fırtına'ya transfer yanıtı

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor transferde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Uğurcan Çakır'ın olası ayrılışı nedeniyle arayışlarını sürdüren bordo-mavililerde gündeme Mert Günok gelmişti. Tecrübeli kaleci transfer cevabını ise verdi. İşte son gelişmeler... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 18:11
Son dakika Trabzonspor haberi: Mert Günok'tan Fırtına'ya transfer yanıtı

Yeni sezon öncesi kadrosunu Bruno Peres, Gervinho, Hamsik ve Koita ile güçlendiren bordo-mavililerde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Mert Günok'tan Fırtına'ya transfer yanıtı

Trabzonspor'da yerli-yabancı pek çok oyuncunun ismi diğer kulüplerin transfer gündeminde yer alırken, gitmeye en yakın isim Uğurcan Çakır... Bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki kalecisinin satışından en az 20 milyon euro gelir bekliyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Mert Günok'tan Fırtına'ya transfer yanıtı

Inter, Roma, Lille, Tottenham, Sevilla gibi dev takımların takip ettiği Uğurcan'ın yerine, teknik direktör Abdullah Avcı mutlaka bir kaleci transferi istiyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Mert Günok'tan Fırtına'ya transfer yanıtı

Milliyet'in haberine göre; gündemdeki 1 numaralı aday olan Mert Günok ile temas kurulurken, tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'a "Evet" dedi. Başakşehir'de mutsuz olan Mert Günok , eski hocası Abdullah Avcı ile yeniden çalışmayı hedefliyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Mert Günok'tan Fırtına'ya transfer yanıtı

Yeni sezon için başarılı file bekçisiyle sözleşen Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır'ın transferi netleşir netleşmez resmi süreci başlatacak. Başakşehir ile 2023'e kadar kontratı bulunan Mert'in transfer sürecinde kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenilirken, Abdullah Avcı'nın da yıllarca çalıştırdığı Başakşehir ile yakın ilişkileri devam ediyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Mert Günok'tan Fırtına'ya transfer yanıtı

Dolayısıyla Fırtına, yüksek bir bonservis bedeli ödemeden Mert işini çözmeyi planlıyor. Turuncu-lacivertlilerle 118 maça çıkan Mert Günok, A Milli Takım'ımızın formasını da 22 kez terletti. 1989 doğumlu olan tecrübeli eldivenin boyu 1.96.

Son dakika Trabzonspor haberi: Mert Günok'tan Fırtına'ya transfer yanıtı

Başakşehir'de 12 yıl hoca olarak çalışan Avcı, yönetimle ikili ilişkilerini kullanarak, turuncu-lacivertlilerden transferde kolaylık istiyor. Mert artık Uğurcan Çakır'ın durumunun netleşmesini bekliyor.

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