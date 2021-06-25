Fırtına’da rekabet zamanı

Sol bek dışında tüm mevkilerde sıkı bir rekabetin yaşanması bekleniyor. Sözleşmesi bulunan 13 yabancıdan 12'si (Diabate hariç) kamp kadrosuna dahil edildi. Kamp performansları forma rekabetinde belirleyici olacak gibi gözükse de sağ bekte Peres, stoperde Edgar ve Hugo, orta sahada Hamsik ile Bakasetas'ın formaya yakın isimler. Abdullah Avcı'nın belirleyeceği oyun planına göre Nwakaeme ile Gervinho ve Djaniny, Ekuban, Koita arasında rekabet yaşanması bekleniyor.

İKİ TAKVİYE DAHA BEKLENİYOR

Karadeniz devinin taraftarı kurulan kadronun gelecek sezon için çok avantajlı olduğunu düşünürken, özellikle sol bek ve forvet hattına bir takviye daha yapılmasını bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da yönetim kurulunun talep ettiği transferleri erkenden gerçekleştirip kampa yetiştirmesinden dolayı oldukça mutlu olmuş durumda.