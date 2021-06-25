25 milyon euro’yu geçmeyecek

Mevcut güncel kadrosuna yapılan Gervinho, Peres ve Hamsik transferleriyle birlikte 22 milyon euro bandına yaklaşan Trabzonspor, önümüzdeki günlerde kadrosuna katacağı oyuncular da olsa 25 milyon euro'yu geçemeyecek. Harcama limitleri içinde kalacak bordo-mavililer, öncelikle nokta transferlerini tamamlayarak mevcut kadrosundaki oyunculara gelecek resmi tekliflerle birlikte bu rakamı aşağılara çekmiş olacak. Hedef 15-20 milyon bandı.

MALİYETLERİ 22 MİLYON EURO'YDU

2017-18'de forma giyen Sosa, Burak Yılmaz ve Kucka'nın maliyeti, önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bordo-mavililerin takım bütçesine eşit durumda. Söz konusu dönemde 3 oyuncunun bonservisleri, yıllık ücretleri ve bonuslarla birlikte kulübe maliyeti 22 milyon euro civarındaydı.