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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği'ne şartlı 'evet'

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakmasının ardından yeni başkanın kim olacağı sorusu merak ediliyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na bu görevin teklif edildiği ifade edilirken deneyimli futbol adamının bir şartla kabul edebileceği vurgulandı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 14:18
Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği'ne şartlı 'evet'

Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin görevi bırakması sonrası gözler Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çevrildi. 61saat'te yer alan habere göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Kulüpler Birliği yönetimin tarafından başkanlık teklif edildi.

ŞARTLI 'EVET'

Görevi kabul edebileceğinin sinyalini veren Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nde radikal değişiklikler yapılmasını talep ediyor. Tüzük değişikliği yapılması gerektiğini savunan Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği'nin profesyonel yapıya kavuşmasını ve başına da futbolu bilen profesyonel bir yönetici gelmesi gerektiğini yönetime bildirdi. Ağaoğlu ile görüşen yönetim kurulunun ilerleyen günlerde bu kararı tüm kulüplere bildireceği gelen bilgiler arasında.

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