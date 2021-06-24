Gençlere yeni şans doğdu

Teknik direktör Abdullah Avcı, yabancı kuralı çıkmadan önce forma şansı bulamayacakları gerekçesiyle genç oyuncuları kamp kadrosuna dahil etmemişti. Ancak Trabzonspor U19 Takımı'nın finallere kalması ve yabancı kısıtlamasının gelmesinden sonra kararını değiştiren başarılı hoca, geçtiğimiz sezon farklı takımlara kiralanan Koray Kılınç ve Tunahan Ergül'ün de kadroya dahil edileceği öğrenildi. Böylelikle Murat Cem Akpınar, Muhammet Taha Tepe, Salih Kavrazlı, Koray Kılınç ve Tunahan Ergül'ün de katılımı ile 5 oyuncunun kampta yer alacağı ifade edildi.
AVCI GELİYOR
Pazartesi başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geliyor. Başarılı hocanın yardımcılarıyla birlikte antrenman programına son şeklini vereceği ve idari ekip tarafından belirlenen hazırlık maçı oynanacak takımları inceleyip, tercihlerde bulunacağı öğrenildi.