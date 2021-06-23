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Son dakika TS transfer haberleri | için Sofiane Alakouch iddiası!

'de yeni sezona hazırlanan , şu ana dek 4 ismi kadrosuna kattı. , , ve 'yı transfer eden bordo mavililer için bir sağ bek iddiası daha geldi. basınında yer alan habere göre , Nimes takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Sofiane Alakouch için teklif yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:01
Son dakika TS transfer haberleri | Trabzonspor için Sofiane Alakouch iddiası!

'i transfer eden için 'dan bir iddia geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre bordo-mavililer Fransa'nın Nimes takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Sofiane Alakouch için teklif yaptı.

Bu sezon 22 maçta 2 asist yapan Fransa U-21 takımında da forma giyen Fas asıllı sağ bek için bordo-mavililerin rakibinin olduğu iddia edildi.

SOFIANE ALAKOUCH KİMDİR?

29 Temmuz 1988 tarihinde Fransa'nın Nimes kentinde dünyaya gelen Sofiane Alakouch, futbola Nimes altyapısında başladı. 2017 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Fas asıllı futbolcu, geçtiğimiz sezon 'de çıktığı 22 maçta 2 asist kaydetti. 'nın alt yaş kategorilerinde 3 kez forma giyen 22 yaşındaki sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek. Sofiane Alakouch'un güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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