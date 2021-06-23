Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler! Sofiane Alakouch, Mario Rui, Efecan Karaca... | Ts haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

BARIŞ ALPER YILMAZ

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ve Trabzonspor ilgisini sürdürüyor. Fırtına, takas artı para formülünü teklif edecek.

RENE RODRIGUES MARTINS

Marlon'un yerine sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a, Flamengo forması giyen Rene Rodrigues Martins önerildi. Abdullah Avcı'nın olumlu rapor vermesi halinde transfer gerçekleşebilir.

EFECAN KARACA

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kapısından dönen Efecan Karaca için girişimleri devam ediyor. Ancak bordo mavili ekip Efecan Karaca'dan bonservis problemini çözmesini istedi.

MIGUEL TRAUCO

Trabzonspor'da sol bek arayışları sürüyor. Bordo mavili ekip, Miguel Trauco'yu gündemine aldı. Saint Etienne'in 1 yıl sözleşmesi olan Trauco için kapıyı 1.8 milyon Euro'dan açması yüksek bulunmuştu. Fırtına 1.1 milyon euro öneriyor.

MARIO RUI

Çizme basınına göre, bordo-mavililer Napoli'nin önemli futbolcularından Mario Rui'yi kiralamak için girişimlerde bulundu. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan ve Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacının ayrılma ihtimalinin bulunduğu da haberde belirtildi.

SOFIANE ALAKOUCH

L'Equipe'te yer alan habere göre bordo-mavililer Fransa'nın Nimes takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Sofiane Alakouch için teklif yaptı.