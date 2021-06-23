Son dakika spor haberi: Enzo Perez'den Trabzonspor itirafı!

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamalayan Trabzonspor'un ocak ayında transfer etmek istediği Enzo Perez, Arjantin basınına konuştu.

35 yaşındaki Arjantinli bordo-mavili takımın tüm imkanları sağladığını itiraf etti.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Tek yapmam gereken gidip sözleşmeyi imzalamaktı. Evet dersem, giderdim. Ne istediysem verdiler. Her şeyi ayarladım. Masanın üzerine istediğim tüm şartları koydular. Evi, her şeyi, aklınıza gelen herseyi koymuşlardı... Aklınıza ne geliyorsa. Ama ne geliyorsa…

Ayrılma kararı verirsem geri dönmeyeceğimi biliyordum. Daha önce olduğu gibi, sadece bir hayran olarak River'a ait olacaktım. Bu noktada pek çok şey düşündüm. Ailevi şeyler, çocuklarım, karım, ebeveynlerim, erkek kardeşim. Ben yalnız değilim. Yalnız olsaydım, ne karar verirdim bilmiyorum. Türkiye beni gururlandırıyor. Çünkü beni isteyip duruyorlar. 35 yaşındaki bir oyuncuyu istemeyi devam ettikleri için gurur duyuyorum.



